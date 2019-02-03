余天市場辦年貨人氣高 八旬嬤：我從小看你唱歌長大

2019-02-03 11:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕投入新北市三重區立委補選的民進黨參選人余天，今天上午至三重中央市場掃街拜票，民眾爭相握手、合照，展現高人氣。明天就是除夕，余天順道採買年貨，攤商「半買半相送」，有位80幾歲的阿嬤對著71歲的余天說：「我從小就看你唱歌長大的！」引起現場哄堂大笑。

余天說，以往都是太太李亞萍辦年貨，但這幾天太太臉過敏不便出門，有交待他買長年菜、整尾的魚，大年初一剛好是他的生日，他想買豬腳替自己慶生。

余天表示，父親還在時，全家人每年都回新竹過年，爸爸會做拿手的「白菜滷」，要他多吃一點，家裡每年都包水餃，象徵財源滾滾的「元寶」。

今天市場人潮眾多，余天一面發送文宣品菜瓜布，一面採買年貨，包括豬腳、年糕、鱸魚及水果等，攤商「半買半相送」，有的老闆說：「不用錢啦！請你吃。」余天則堅持做生意歸做生意，不能虧錢，硬是多塞100元給攤商。

余天至水果攤購買酪梨時，遇到1位80多歲的阿嬤，阿嬤說：「我從小就看你唱歌長大！」余天幽默回應，「那你不就30歲才開始看我」，惹得在場的人哈哈大笑。

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