先睹為快！ 小英春節福袋曝光「祝福滿滿」

2019-02-03 11:02

〔記者湯世名／彰化報導〕長達9天的春節假期展開，總統蔡英文將在大年初一至初四走訪全台17間廟宇參香，發送2019年豬年1元福袋，而今年福袋樣式也曝光，正面是應景的豬年圖案，並寫上「祝福滿滿」4字，特別的是，福袋還設計成打開後可以變成直立式，用來自家擺飾相當喜氣。已有不少民眾躍躍欲試，要在春節期間跟著總統走透透拿福袋。

根據公布的行程，2月5日大年初一，總統蔡英文上午10點將抵達台北市覺修宮，接著11點到指南宮，下午1點30分到新北市義天宮、2點50分桃園市三元宮，下午4點30分再轉往新竹市財神廟發福袋；2月6日大年初二，總統將於上午10點15分抵達雲林縣朝天宮，緊接著11點15分嘉義奉天宮、下午1點45分文財殿、3點30分台南慶安宮，下午5點抵達高雄市關帝廟參拜並發放福袋。

2月7日大年初三，總統將於上午9點30分抵達屏東縣福安宮，以及後續的10點30分德隆宮，下午2點再轉往彰化縣天后宮，下午4點抵達南投縣恆吉宮等宮廟發放福袋；2月8日大年初四，總統將於10點到台中市鎮瀾宮，11點20分到苗栗縣拱天宮，下午2點10分到新竹縣義民廟發放福袋。想要從小英總統手中領取福袋的民眾可別錯過。

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