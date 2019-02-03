家有失智老人 護理師立委籲過年避免拷問「記得我是誰？」

2019-02-03 10:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕衛福部推估，到了2036年台灣失智人口數恐將達55萬人，成大護理系教授、剛遞補為民進黨不分區立委的陳靜敏提醒，失智症初期的長輩可能會出現健忘或是方向感喪失的狀況，逢年過節時，最怕來訪的親友拷問「記得我是誰嗎？」這會造成失智者更沒有安全感或遭受刺激，反而會出現發脾氣或遊走的狀況，

應儘量避免刺激老人家。

陳靜敏從基層護校念起到美國攻讀博士，在理論和實務上都有很多經驗，陳靜敏說，現在失智人口越來越多，開始對人、時、地失去定向感，不認得親友，過年親友走春時，最怕親友拷問。因此過年期間失智症之精神行為症狀（BPSD）會達到高危險期。

陳靜敏建議，親友對於有失智症狀的長輩重複發問，不要顯露不耐煩，應該在平常讓老人家有更多社會參與，可以跟老朋友待在一起、在熟悉的社區走動，這樣有新刺激出現時，患者較不容易緊張。

陳靜敏過去在成大任教時，曾協助「永續城鄉營造–社會創新型USR資源中心建構」計畫，與屏東縣政府副縣長吳麗雪一起在屏東竹田鄉打造「高齡樂智友善示範社區」，透過凝聚社區民眾力量開放社區成為失智友善社區。讓有失智症狀的老人家能夠在更安全的環境下生活。

吳麗雪受訪說，竹田鄉西勢村的「高齡樂智友善示範社區」運用客家夥（伙）房的概念，延伸出失智友善村，除了建置高齡友善步道、失智友善館，讓老人家可以安全地在社區活動之外，也在咖啡館和客家文物館開設課程，教導社區民眾怎麼辨識失智症、陪伴長者，也教長輩健康老化，平均每次上課都有20至30人。此外，他們也主動出擊，打造手搖飲料車，騎到社區中老人家常聚集的地方，透過請長輩喝可可，趁機介紹各種友善設施。

此外，為了解長輩在社區的活動範圍，並且避免長輩走失，吳麗雪表示，屏東縣政府推出智慧型平安符（屏安福），內有GPS定位裝置，讓長輩安心走出戶外，家屬也能即時掌握狀況，並且用贈送生活用品等誘因，讓長輩習慣長期佩戴。

另外，在西勢村的竹田國中，針對全校師生實施「認識老化」及「認識失智」課程，現在更將國中技藝教育融入高齡照顧，學生也會定期到老人日照中心和長輩互動，屏東縣長潘孟安說，這就是生命教育，4年前屏東縣就針對全縣國中實施此類課程，並且自行發展出課程教材。

屏東縣65歲以上老年人口達13.4萬，推估縣內約有1萬多人患失智症，吳麗雪指出，他們也號召友善商店，推出貼心椅競賽，讓長輩可以隨時休息，也透過這些活動讓全村居民都有參與感。而鄉下缺乏大眾運輸，縣府也設置巡迴小巴士，接長輩到據點來增加社交活動，延緩老化伴隨的失能預計在3月初啟動。

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