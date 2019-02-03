印太區域保衛宗教自由對話 外交部下月主辦

2019-02-03 10:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，台灣將於今年3月主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，由外交部委託台灣民主基金會主辦。美國去年曾舉辦首次全球部長級宗教自由會議，外交部表示，台灣身為印太區域夥伴，願意為區域內宗教自由與民主發展貢獻心力。

美國去年7月舉行史上首次部長級全球宗教自由會議（Ministerial to Advance Religious Freedom），由國務卿龐皮歐親自主持，副總統彭斯發表演說，邀集80國民間代表、宗教領袖、包括超過40國外長出席。台灣列名理念相近國家受邀與會，也派出大使級的駐美代表高碩泰率團參加。外交部去年11月並證實，美國希望在亞洲地區舉辦宗教自由會議，也認為台灣相當適合辦理此會議，台灣將爭取主辦。

外交部今天透過新聞稿宣布，將委託民主基金會於3約主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。外交部說，印太區域宗教信仰豐富多元，台美為共同促進區域內的宗教自由及人權、民主等價值，將合作舉辦區域性宗教自由公民社會對話，增進區域內相關公民及社會團體的互動與交流。

外交部說明，我駐美代表高碩泰曾偕國內主管宗教事務的內政部官員，參與美國舉辦的全球部長級宗教自由會議，與美國及其他與會國家官員及宗教團體代表交換意見。會後美方鼓勵各國舉辦區域性宗教自由公民社會對話。

外交部表示，台灣身為印太區域的重要夥伴，樂願為區域內的宗教自由及民主發展貢獻心力，美國對於我國作為第一個舉辦區域宗教自由公民社會對話的國家也深表肯定及感謝。

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