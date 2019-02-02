賴清德無官後第1個農曆新年如何過？賴粉期待拿紅包

2019-02-02 20:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德卸任「無官在身」，第1個新年怎麼過？民眾很好奇，還有網友詢問會不會發紅包？除夕這天拭目以待。

賴清德在市長任內發送的小紅包，年年很搶手，深富文化氣息、用心設計的紅色袋令人懷念，尤其他卸任官職後，保持低調不公開對外透露行蹤，讓網友賴粉們更加好奇，期待今年賴清德，會發什麼様的紅包？及在什麼地方發，大家都拭目以待。

賴清德卸任後也不忘為台南觀光宣傳，曾在臉書發文邀請民眾到台南走春，「如果捕獲野生賴清德」，別忘了給他「give me five」，更增添「神秘感」。

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