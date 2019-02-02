高雄燈會詭異風格挨批 段宜康臉書超酸：我覺得很棒啊！

2019-02-02 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，把今年高雄燈會改至愛河兩岸舉行「2019高雄燈會金銀河」活動，近日部分燈區照片曝光後，被不少網友批評像是在「辦公祭」；對此，立委段宜康也說，市民朋友萬一家有「白色喜事」，還可以到場辦理聯合奠禮，要大家「替韓市長的創意拍拍手」！

前高雄市長陳菊任內原本規劃今年的高雄燈會，要在高雄港2-10號碼頭棧庫群舉辦，同時結合駁二及輕軌，讓不少人期待嶄新風貌；但改朝換代後「陳規韓不隨」，韓市府決定把燈會移回愛河，並取名「金銀河」。日前有高雄網友對此表示，原本很期待市政府將封閉70年的1-10號碼頭，改造為不同主題景點的規劃，沒想到新接任的市府為了附和愛情產業鏈的口號，硬要改回愛河舉辦，讓人十分失望。

近日部分燈區照片曝光，其中一款蓮花造型的花燈柱與小沙彌燈遭網友狂酸，被批像是「過中元節辦法會」。對此，段宜康今（2日）晚也在臉書發文，酸溜溜地說「為什麼大家不喜歡高雄的蓮花燈？我覺得沒有道理。」對於韓國瑜更換高雄燈會場地一事，段宜康諷刺表示，「韓市長上任之後，也不過短短的一個月，就重新花錢，換場地、換設計，馬上弄出個全新款式的高雄燈會；這種效率與能力，值得大家肯定」！

至於挨批的造型燈飾，段宜康則表示「蓮花燈會可以有很多功能」，包括了「七月半放焰口，可以提前半年舉行；市民朋友萬一家有白色喜事，也可以到現場辦聯合奠禮。」段宜康也希望大家「替韓市長的創意拍拍手」！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/