高雄燈區曝光被酸爆怪前朝？ 前觀光局長提4點反擊

2019-02-02 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，把今年高雄燈會改至愛河兩岸舉行「2019高雄燈會金銀河」活動，近日部分燈區照片曝光，其中一款蓮花造型的花燈柱與小沙彌燈遭網友狂酸，被批像是「過中元節辦法會」，有些人就認為是前朝的錯。對此，前高雄市觀光局長曾姿雯在臉書發文，提出4點反駁與說明。

「別再把責任推給前朝了。」曾姿雯表示，此次高雄燈會引發諸多議論，原本不想出聲，因為不想被戴上「逢韓就反」的大帽子，但牽涉到「決策時間」，她覺得現在的市政府應該說明正確的訊息。

曾姿雯並提出4點說明：1.地點：原來規劃在高雄港區2-10號碼頭，新政府上任即決策搬回愛河；2.內容：目前所有的燈飾皆重新設計，因為地點不同，所以必須重新規劃。包括明華園丶霹靂布袋戲丶煙火都不是原來的決標規劃；3.預算：上網金額2020萬，最後決標金額1860萬；4.燈區：往年都會分為好幾個燈區，包括主題區丶創意區丶燈海區丶100隻生肖燈區丶宗教燈區等等。

曾姿雯指出，韓國瑜去年12月25日上任高雄市長，但在前一天（24日）就宣布改變高雄燈會地點、內容；另外，此次引發爭議的蓮花燈區，則是位於宗教燈區、由佛光山所製作。她也強調，「蓮花燈是不是高雄人愛的（我是高雄人，但我不愛）我不知道，但確定和前朝無關。」

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