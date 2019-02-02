獨家》「已讀不回」半年 中國首度回覆我方非洲豬瘟疫情

2019-02-02 17:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國自去年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，我方多次詢問非洲豬瘟疫情，中方屢次「已讀不回」，不過，在疫情爆發半年後，對岸的「海峽兩岸農業交流協會」今天上午終於傳真給我方的農村發展基金會，說明中國疫情近況，農村發展基金會已將傳真函轉給農委會。

中國國台辦發言人馬曉光去年底在例行記者會表示，2004年兩岸發生禽流感疫情之後，雙邊經過溝通，確定以海峽兩岸農業交流協會和台灣財團法人農村發展基金會作為兩岸非貿易農產品疫情資訊交換和防控交流的民間管道。直到2017年農村發展基金會人員被改換、業務被轉型，雙方聯繫中斷。

馬曉光當時稱，兩岸簽有「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，用以解決涉及兩岸貿易的農產品和食品安全資訊的通報問題，但是因為台灣沒有進口中國豬肉，所以非洲豬瘟疫情通報不適用。

不過，農村發展基金會董事長謝志誠去年12月20日，以傳真函的方式，請對岸的海峽兩岸農業交流協會提供非洲豬瘟疫情資訊，該協會在今年1月15日回函，但未告知疫情，僅表示疫情及時向世界動物衛生組織（OIE）等國際、區域組織、相關國家和地區通報，並稱「近期台灣有關人士就豬瘟疫情散佈不實之詞，損害兩岸關係，此種行為必須停止。」

稱「疫情呈點狀散發，防控措施有力有效」

據了解，對岸上週連2天通知，希望我方再發函，農村發展基金會遂於1月25日再度請對方提供非洲豬瘟的疫情，結果今天上午終於首度收到中國回覆的非洲豬瘟疫情。

根據對方回文指出，為加強兩岸農業交流合作，特地通報信息。「截至2月1日，大陸曾有25個省分發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬95萬頭，目前已有23個省分、94個疫區按規定解除封鎖。疫情呈點狀散發，防控措施有力有效，疫情總體可控。1月份新發疫情5起，環比減少了76％，疫情發生勢頭進一步趨緩」。

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