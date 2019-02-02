迎新年 鄭文燦到市場發送春聯紅包並視察旅運狀況

2019-02-02 17:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天行程滿檔，上午訪視桃園果菜市場、中壢青果商圈等市場，並發送春聯與紅包袋向民眾與攤商拜早年，下午視察台鐵桃園、中壢站與高鐵桃園站等地的春節旅運狀況，期盼每位民眾都能平安順利地返家團圓。

農曆春節前，各地市場攤商都非常忙碌，鄭文燦今天上午先後前往桃園果菜市場、中壢青果商圈、中壢區興國市場、桃園區南門市場，分送春聯、紅包袋向民眾與攤商們拜早年，其間他另撥空到中壢警分局交通分隊，慰勞員警們於春節期間堅守崗位的辛勞。

鄭文燦說，桃園市多處傳統市場，都充滿人情味，加上各式生鮮蔬果的品質良好，是民眾喜愛逛街購物的去處，農曆春節前，攤商們用心布置，更讓市場充滿濃濃年味，深受民眾歡迎。

桃園市內的台鐵桃園、中壢、內壢站，與高鐵桃園站、機場捷運等，負擔農曆春節的旅運重任，鄭文燦今天下午先後前往視察，除感謝工作人員犧牲寶貴假期提供民眾旅運服務外，也希望工作人員們要確保農曆春節的旅運品質，幫助每位民眾都能順利平安地返家，開開心心與家人員團圓歡聚。

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