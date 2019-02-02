台生赴中就讀 美中貿易戰下難進西方科技業

2019-02-02 16:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近年大肆招攬台生赴中就讀，最近還放寬台灣高中畢業生學測只要語文（國文）、數學、英文中任一科成績達均標級以上就可申請中國的大學，不過，學者提醒，隨著美中貿易戰與科技戰，若學生唸的是較敏感的科技領域，在中國唸書可能會更難申請到歐美國家的研究所，也更難進到西方科技業。

陸委會網站彙整「近期中國高教相關風險資訊」，在生活環境、學習環境與赴歐美深造、畢業求職等情形，提醒台灣學生注意。當中有學者指出，過去很多台生把到中國讀書當成是赴歐美留學的跳板，但隨著中美貿易戰的升溫，中美對峙激烈，美國總統川普更說「許多中國留學生都是間諜」，到中國留學，未必有更好的機會跳到西方國家。

曾赴中國交流的台生表示，由於美國開始對中國一些學科設限，因此就算中國頂尖大學世界排名不斷晉升，中國學位仍難以成為赴歐美深造的跳板，台灣學歷還比較直接。

而台生畢業後恐也難在中國謀職，因為中國的大學畢業生去年已突破800萬人。中媒報導，中國人力資源服務商「前程無憂」在網路上的招聘廣告，去年4月還有285萬則，9月只剩下83萬則，有202萬則從網站上消失。報導並引述畢業於「985」大學的畢業生表示，2個月內投了約20份履歷，但回覆可參加筆試的只有3、4個。

不僅如此，中國校園也嚴控言論與學術自由。外媒報導，中國公安去年底進入北京大學校園，拘捕參與深圳工運維權的應屆畢業生。網路並流傳一份北京大學委員會印發文件，內容稱校方成立「中共北京大學委員會巡查辦公室」和「北京大學內部控制管理辦公室」，且北京大學新任黨委書記則由有國安局任職背景的邱水平擔任，被解讀為對中國高級知識分子的全面監控。

中國北京清華大學學術委員會去年發出一份「關於在畢業審查中增加對政治立場和意識形態問題審核要求的通知」文件，要求研究生指導教授在畢業審查中，包含對學位論文、畢業設計和創作的審查，「增加對政治立場和意識形態問題的審核」。該通知並指出，對學士學位及大學畢業作品的審查，也參照此要求。

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