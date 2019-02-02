柯P臉書爆退讚潮 簡余晏回憶：燈節助紂為虐讓他民調回升

2019-02-02 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕被視為2020總統熱門人選的台北市長柯文哲在網路有很高的人氣，但近日網路聲量直直落，臉書粉絲專頁更在一週內大掉近5000個讚。曾因2018台北燈節籌辦失控而請辭的前北市觀傳局長簡余晏表示，柯一上任民調低迷，而自己辦燈節「助紂為虐讓柯文哲民調回升」。

民視政論節目《政經看民視》1日討論柯文哲臉書出現退讚潮「摔下神壇」一事，簡余晏則分析柯文哲想選2020總統的心理，她說「網紅政治的保鮮期就會較短，但這也是沒辦法的事，你像現在至少做民調裡面柯P都是贏的啊，為什麼你們都這樣說他會輸？那民調上來看既然會贏，那你是他，你怎麼能怪說他要選？」

簡余晏話鋒一轉表示，其實柯文哲當初一上任時因為亂說話，民調有一陣子也很低迷，但後來民調有起色大家都以為是因為舉辦世大運的關係，「不是的，那時候從年初燈節，燈節的時候我助紂為虐，所以他燈節起來一些民調。」

柯文哲當時曾因不滿2018年台北燈節籌辦一事，在會議中怒斥時任北市觀光傳播局長簡余晏「棄職潛逃」，簡余晏當時也在臉書透露難以置信，表示腦中浮現2013年9月6日她在議員任內的活動上鼓勵柯參選台北市長，並送上良醫醫國的那一幕，直言「我要強調我本將心向明月！」

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