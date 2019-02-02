韓國瑜選總統？民進黨議員：全力支持 樂觀其成

2019-02-02 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨基層近來傳出力拱高雄市長韓國瑜參選總統的聲浪，民進黨台北市議員梁文傑對此表示，他全力支持、樂觀其成，因為他相信台灣選民有一個基本底線，不會接受剛當市長沒多久就參選總統。

梁文傑1日在臉書轉貼韓國瑜被拱選總統的相關新聞，並語帶諷刺地說：「全力支持韓國瑜參選總統，發大財不要侷限高雄」。

在同天播出的「新聞面對面」節目中，梁文傑進一步補充，他不知道「韓流」會燒到什麼時候，但如果真的燒到國民黨連總統都要讓他選，「我倒是樂觀其成」，因為台灣選民還有一個基本的底線，雖然台北市長柯文哲也可能選總統，但他畢竟已做過一任，前新北市長朱立倫上次參選時也已做過一任，如果韓國瑜剛當選沒多久就要再選，台灣人不會這麼輕易接受，否則就是「創造全世界政治史的奇蹟」。

梁文傑說，他發現確實有人在醞釀韓國瑜選總統，甚至有特定媒體很明確地在推動這件事，但他相信，國民黨不會笨到最後真的讓韓國瑜出來選，而如果成真，以民進黨的角度是還蠻樂見的。

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