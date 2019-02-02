春節放暖！陳其邁訪徐園長護生園 「希望幫助更多浪浪」

2019-02-02 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁，昨（1）日參訪收留了大量流浪貓狗的徐園長護生園，過程中不斷受到熱情狗狗們的歡迎、討抱抱，讓他笑個不停。陳其邁表示，自己愛貓「陳小米」，其實也是撿到的浪浪，他承諾在過年後，會找農委會想辦法，希望政府能和民間合作，讓更多流浪動物都能受到更好的照顧。

陳其邁今日在臉書發文，表示自己的愛貓其實是在澄清湖撿到的浪浪，剛開始就像一粒米一樣的瘦小，因此才會叫牠「小米」；今年過年，收到了許多「米粉」寄來了零食，陳其邁希望大家對小米的愛與溫暖，能分享給更多浪浪，因此造訪了台南將軍的「徐園長護生園」。

陳其邁表示，徐園長護生園有點像是人的長照體系。有的浪浪是流浪街頭、被園長徐文良救援回來；有些則是來自收容所，因生病而需要安寧照護，園中也因此設有了重症照護區。陳其邁指出，徐園長護生園並沒有政府的補助，純粹靠著民間的力量經營，光一個月的費用就多達500萬。

陳其邁希望往後獸醫師、公私收容單位能夠互相支援，除了落實TNVR（捕捉、絕育、打疫苗、回置）以外，收容所、護生園，也應動物照護體系一條鞭，緊密合作；陳其邁表示，自己曾在立院協調解決動物用藥的問題，也為公寓大樓養寵物問題協商解決方案。他承諾，過年後會找農委會來想辦法，「讓不只是小米，還有更多的浪浪，藉由政府和民間的合作，受到更好的照顧」。

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