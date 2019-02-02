新竹縣市發紅包 朱立倫：重振台灣經濟 改善兩岸關才是重點

2019-02-02 13:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕表態參選總統的前新北市長朱立倫今天上午前往新竹縣關西鎮太和宮、新竹市關帝廟祈福，並發送紅包給民眾，他說，外界有不同聲音支持高雄市長韓國瑜參選總統，這代表韓國瑜很傑出，也代表他要加油，他會更努力爭取支持，讓國民黨在2020勝選。

朱立倫今天先到新竹縣關西鎮太和宮祈福、發送紅包給民眾，走訪關西市場品嘗小吃後，就趕到新竹市關帝廟祈福、發送紅包，最後到海瑞摃丸總店拜訪，沿途都吸引大批民眾爭相拍照，「總統好，加油」聲不斷，人氣非常高。

另外，國民黨籍市議員顏政德今天也特地帶著由朱立倫與他簽名的「諸事大吉」春聯到場發送給民眾，一樣造成一波搶購潮。

朱立倫說，他的從政動機、初衷，都是希望台灣能更好，2020最重要的目標不是個人贏，而是整個國民黨要贏，藉此重振台灣經濟，改善兩岸關係，讓民眾過好日子。

朱立倫指出，國民黨推出能勝選的候選人，才是最重要的是，這不是為了他個人，而是為了全台灣。韓國瑜是國民黨非常優秀的市長，外界有聲音支持韓國瑜參選總統，就代表韓國瑜很傑出，也代表他有需要努力的空間，包括民調落後台北市長柯文哲部分，多是年輕人、網路聲量等，他將更努力爭取支持。

關於訪美行程，朱立倫說，他不是去華府的政治行程，而是前往矽谷，拜訪台灣赴美優秀的創業家與成功的外國企業，希望對台灣的經濟有幫助。

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