明發放韓國瑜紅包 鄭世維憂2000個不夠

2019-02-02 12:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕3月16日將舉行新北市三重區立委補選投票，國民黨參選人鄭世維今天邀請前台北縣長周錫瑋陪同掃街拜票，針對明天將發送高雄市長韓國瑜的紅包，鄭世維說，有廣大民眾打電話及臉書留言索取，他能搶到2000個已經不容易，擔心供不應求。

被問到何時與韓國瑜合體？鄭世維表示，要看韓國瑜的行程，雙方有在聯繫，但過年前韓忙於市政行程，春節這段時間也該讓韓休息一下。

針對黨內拱韓國瑜參選總統，鄭世維說，符合資格的任何人他都支持，但最重要是看候選人本身有無意願，韓國瑜曾表示要專心做好市政工作，他也期許民進黨政府應對高雄市的自治預算多加關愛，不要逼得高雄鄉親讓韓國瑜出來選總統， 這是民進黨不願意樂見的情況。

至於總統初選採行何種方式，鄭世維說，黨內有一套機制，按照黨章規定進行，由有意參選者自行協調，國民黨團結才能勝選，這是大家的期望。

今天對手余天也在力行市場發送菜瓜布，鄭世維認為，彼此良性競爭，爭取市民朋友的支持都是好事，他發送面紙也獲得廣大好評，明天上午10點他與地方議員會發送韓國瑜的紅包，有很多人打電話或在臉書留言索取，他坦言，能夠搶到2000個已經不容易，擔心會發不夠。

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