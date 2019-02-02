被批不尊重公投 蘇貞昌：核電正因過去政策錯誤才諸多爭議

2019-02-02 12:46

〔記者李欣芳／台北報導〕經濟部日前正式宣布現有核電廠都不延役、不重啟，遭批評為不尊重「以核養綠」公投，行政院長蘇貞昌今天上午受訪時回應，正是因為尊重公投結果，每年燃煤發電量減1%都照走，但核電的事情，正因為過去的政策錯誤，才浪費那麼多錢而且那麼多爭議，至今核廢料還是無處去，而核廢料所在縣市的首長與民代都激烈反對，這是事實的困難。

蘇貞昌指出，核電的事情，台灣已經是幾十年來走到這裡，核四都已經封存了，核一早已過期了。所以正因為過去的政策錯誤，才浪費那麼多錢而且那麼多爭議，到現在核廢料還無處去，而核廢料所在的民意、縣市首長都激烈反對，所以這是事實的困難，也是多少年來大家理想走到這裡，並沒有任何不尊重公投結果，而是我們對於能源政策在不重啟、不延役核電廠的原則上，我們一定要努力推動再生能源，讓能源政策向前走。

蘇揆說，所以希望燃煤改成燃氣，減少燃煤，希望綠能各種發電都能順利。大家都知道我們就是一個國家、一塊土地，大家一起做決定就要一起承擔，希望能夠越來越好、越來越進步。

「以核養綠」公投過關，經濟部經重新評估能源政策後日前宣布現有核電廠都不延役，遭批評為不尊重「以核養綠」公投，蘇貞昌上午出席一項公開活動受訪時，做了以上表示。

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