仿馬克宏參選2020？ 柯P笑：常在報章雜誌讀到我的計畫

2019-02-02 11:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲是否參選2020年總統，引起各界關注，週刊報導，柯營核心幕僚多數傾向不組黨，而是仿效法國總統馬克宏模式，以獨立候選人姿態參選。柯文哲今受訪並未否認，反而笑說：「每天都在報章雜誌上讀到我的計畫，但其實只是在聊天。」

柯文哲被爆參選時間將會在今年6月，但柯營核心幕僚多數傾向不組黨，打算效法馬克宏模式，以獨立候選人參選，柯也交代幕僚研議以政團、聯盟方式推出不分區立委人選。

柯文哲表示，每天都在報章雜誌讀到自己的計畫，其實平常只是在聊天，每個聊天都變成計畫，覺得很好玩，但這樣也好，不然媒體沒東西可以報導。媒體追問，有聊天就是有想到這件事？柯文哲反問，那隔兩天若聊另個東西，不是又變一個計畫？他認為，放鬆心情就好。

柯文哲說，馬克宏一開始民調很高，做不到一年，民調也是一塌糊塗，老實講目前就是海嘯政治，政治人物賞味期、蜜月期越來越短，現在我們也常在討論處在這種極端政治，究竟要怎麼做。

至於怎麼搶不分區立委，柯文哲說，這就是每天聊天的題目，他覺得應該思考怎樣做對台灣較好，而不是想怎麼做才會成功。

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