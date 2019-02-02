最高票任時力決策委員 邱顯智不排斥任黨主席

2019-02-02 11:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量新任決策委員人選昨晚深夜出爐，黨主席呼聲最高的新竹市黨部主委邱顯智以65.3%得票率拿下最高的762票，現任決策委員林昶佐、洪慈庸、徐永明、高潞·以用、柯一正、陳惠敏等人都連任。邱顯智今受訪時說，2020選戰對時力來說非常艱困，若黨內要他承擔黨主席職位，他會承擔。

邱顯智並說，從過去他參與的選舉經驗來看，找大咖來替時力站台，不一定對時力有幫助，反而應該堅定告訴選民自己的價值，「有自己的信念、走自己的路」，最終才能獲得選民支持；邱顯智強調，柯文哲的兩岸一家親主張是「與中共隔海唱和」，與時力創黨黨綱立場不一致。

根據票數統計結果，這次投票人數有1167人、投票率48.22%，票數前15高的依序為邱顯智、林昶佐、洪慈庸、柯一正、林于凱、高潞·以用、陳惠敏、李柏毅、陳薇仲、林亮君、陳志明、曾玟學、徐永明、林易瑩及蕭新晟。

決策委員名單出爐後，預計在農曆春節連假過後的2月11日，再召開決策委員會，選舉新任黨主席。

擔任新竹市黨部主委的邱顯智，此次選戰中負責新竹及苗栗地區選舉操盤，推出的7位候選人中當選6位，成績亮眼，被外界點名為最有可能擔任黨主席的人選。

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