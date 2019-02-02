韓國瑜參選總統呼聲高？ 朱立倫稱用開放心情看待

2019-02-02 11:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕表態參選總統的前新北市長朱立倫上午前往桃園市龍潭區龍元宮參拜，並發送紅包給民眾，他說，部分黨內同志力挺高雄市長韓國瑜參選總統，他會用開放的心情看待，但他也會更努力，讓黨內同志對他更有信心，爭取黨內團結一致，讓國民黨2020年能勝選。

朱立倫說，「拚政治、拚權力、拚位置，都是假的、都是一時的」，他從政的動機、初衷，都是希望台灣能更好，與今天全台灣民眾亟盼重振台灣經濟、改善兩岸關係，讓民眾能過好日子、下一代更有希望，目標是相同的。

「我更希望有一天，台灣不要再有對抗，內部不要對抗、兩岸不要對抗，讓大家團結起來拚經濟，共同為下一代來努力！」朱立倫強調，2020年的選戰，國民黨要贏，但要贏，不是為了國民黨、更不是為了他個人，而是為了全台灣、為了下一代。

至於部分黨內同志力挺韓國瑜參選總統，朱立倫盛讚韓國瑜是優秀同志，希望韓國瑜目前擔任高雄市長，一定要將高雄市政做好，他強調，他從政的目的就是要讓民眾過好日子，為了達到目的，2020年國民黨一定要勝選，而國民黨要勝選，就一定要推出能勝選的候選人，黨內應該要用最開放的心態，「誰能勝選，我們就要支持他」。

外界質疑韓國瑜剛當選高雄市長，要競爭總統大位的正當性不足，朱立倫說，「我不會這樣想！」他會用開放的心情看待。若黨內持續有力挺韓國瑜的意見，就表示他的努力不夠，應該要更加油努力，讓黨內同志們更有信心，才能團結一致，爭取勝選。

朱立倫說，他應該努力的空間，包括民調落後台北市長柯文哲部分，多是年輕人、網路聲量等，他將更努力爭取支持，至於他領先的40歲以上選民部分，也還有可以加強的空間。

另外，關於訪美行程安排、黨內大老闢室密談等，朱立倫說，他不是去華府、美東的政治行程，而是前往矽谷，拜訪台灣赴美優秀的創業家與國外成功的企業，學習他們的新創等經驗，希望對台灣未來經濟轉型有正面幫助。至於黨內大老密談，只是過年期間大家的拜年行程，他也已跟多位大老拜年並閒話家常，「都是很正常的」。

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