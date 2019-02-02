黑鷹直升機能否緊急降落台南艦 監院調查提質疑

2019-02-02 09:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕「台南艦」之前傳出甲板載重量不足，疑似驗收放水，但檢察官最後不起訴處分，不過，監委蔡崇義調查指出，台南艦雖經船舶中心計算甲板厚度符合10噸規定，同時辦理5噸海豚直升機落艦驗證，但10噸的黑鷹直升機海上執勤能否「緊急降落」台南艦，實不無疑問，海巡署應審慎評估是否須辦理落艦認證。

根據調查報告，海上、空中緊急救難，海巡船艦與空勤總隊直升機相互配合，至為關鍵重要。海巡署95年重啟造艦計畫，其中大型3000噸級為現役宜蘭艦、高雄艦；2000噸級為台南艦、新北艦、1000噸級為苗栗艦、桃園艦、台東艦、屏東艦等巡防艦，均有直升機飛行甲板設計，當時係以原警政署空中警察隊使用機種5噸重的海豚直升機結合規劃，配合原海洋總局巡防艦共同執行艦機組合作業。

調查報告指出，98年的88風災後，國防部配合前總統馬英九指示，將向美國軍購60架黑鷹直升機移撥15架給空勤總隊，以改善其老舊機隊。但黑鷹直升機機身長度均較1000噸級及2000噸級巡防艦飛行甲板長，無法停降，雖不符相關技術規範及認證，但仍可執行吊掛作業。

監院先前調查「艦機組合作業」案時，原海洋總局說明，具飛行甲板巡防艦供直升機落艦能量分別為；3000噸級巡防艦可供10噸級黑鷹直升機與5噸級海豚直升機起降；2000噸級巡防艦可供5噸級海豚直升機起降，供黑鷹直升機「緊急降落」，並允許機尾伸出甲板外緣；1000噸級巡防艦可供5噸級海豚直升機起降。

報告顯示，台南艦直升機飛行甲板結構強度，「結構可承受10噸級直升機起降，並認證直升機為5噸級海豚直升機」，檢察官雖以經船舶中心計算甲板厚度符合10噸規定，及原海洋總局與空勤總隊已合作辦理多次5噸海豚直升機落艦驗證，但10噸黑鷹直升機未來於海上執勤若遇油料不足、機件故障或待救援人數眾多時，能否「緊急降落」台南艦，飛行甲板結構強度是否真能承受10噸重，尚有待評估。

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