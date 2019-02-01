陳其邁視察高雄機場 看到防疫犬蹲下撫摸打氣

2019-02-01 20:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨掀起拱高雄市長韓國瑜選總統聲浪，行政院副院長陳其邁今天表示，市長做得好是市民的福氣，我們對韓有很高期待，對他是否選總統沒有評論，針對外界將台南市立委補選視為「邁韓戰延長賽」，陳其邁說，邁韓競賽已經結束，現在是攜手建設高雄的時候。

陳其邁今天下午前往高雄國際機場視察春節旅客疏運及非洲豬瘟防疫狀況，也前往機場安檢區及證照查驗區實勘作業情形，看到防疫犬還特地蹲下來撫摸，他提醒防疫視同作戰，第一線檢查要滴水不漏，事後並致贈加菜金給相關單位。

媒體詢問藍營出現支持韓國瑜參選總統話題，陳其邁表示，韓剛當選高雄市長沒多久，一定有很多政見要落實，期待韓能把市政工作做好，市長做得好是市民的福氣，我們對韓有很高的期待，要不要選總統？要去問韓，他沒有評論。

針對台南市立委補選，邁韓各自支持黨參選人郭國文及謝龍介，被形容為「邁韓戰延長賽」，陳其邁說，高雄市長選舉已經結束，人民選擇韓，尊重人民選擇，邁韓競賽已經結束，現在是攜手建高雄的時候。

他表示，郭國文長期在台南市服務，很欣賞他做事實在，作為黨的一員自然而然會幫他助選。

針對春節期間會不會再直播？陳其邁說大年初二、初三會有許多拜廟祈福、走春活動，但大部分時間會放在工作上，目前沒有直播打算，但他說可以想想看，如果有有趣或要提醒得大家的事，他會努力，大家拭目以待。

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