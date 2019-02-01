政院：擁核者應向社會說明，核廢料該如何處理？

2019-02-01 19:16

〔記者李欣芳／台北報導〕經濟部昨天宣布經重新評估能源政策後，現有核電廠都不延役，遭以核養綠公投團隊及工商界等外界人士抨擊，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚受訪表示，她呼籲擁核者勇敢向社會大眾說明，核廢料究竟該如何處理，因為包括核電廠所在的新北市、屏東縣等地方政府民選的縣市長、民選的民意代表皆多次公開反對再接收核廢料或延役。

Kolas指出，核廢料若無解，政府理應經過專業的精算之後，審慎評估能源政策，為下個世代著想，否則把難解的核廢料留給下一代，並非負責任的政府該做的決定。

她說，因此，行政院支持經濟部既回應公投結果、又負責任的評估報告，同時要繼續開發替代能源，向各界證明政府穩定供電的能力。

Kolas表示， 經濟部已一一回應公投結果，不但在公投過後已正式公告107年12月2日起電業法95條之1失效，也向立法院提案修正廢除2025非核家園的時間限制，經濟部也已再次說明減少空污、穩定供電的目標不會改變，這都正面回應公投的結果。

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