張顯耀宣布跳區選立委 PK民進黨邱議瑩

2019-02-01 17:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前陸委會副主委張顯耀今天陪著高雄市長韓國瑜前往旗山、美濃地區發送紅包，張顯耀說，他決定投入明年高市立委第一選區選戰，將與連任兩屆的民進黨立委邱議瑩正面對決，未來當選後，他保證一定會讓鄉親有感。

高雄市第一選舉區包括桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大樹區、大社區，面積超過高市總面積的2/3，佔地相當遼闊。8年前，邱議瑩以「美濃媳婦」之姿，打敗深耕地方近20年，爭取5連霸的國民黨籍立委鍾紹和。

張顯耀今天陪韓國瑜走訪旗山、美濃地區發送紅包，趁著空檔順便拜訪地方政壇人士，張顯耀表示，他在旗山、美濃有很多老朋友，也獲得地方正面回應，甚至還沒正式宣布參選，就有地方里長願意捐出房子讓他當競選總部和服務處，讓他對於這次參選信心滿滿。

對於放棄經營多年的左營、楠梓區，張顯耀也不覺得可惜，他說，黨高層有意讓立委黃昭順再回鍋左、楠地區參選，為了避免同黨相爭，他決定禮讓給黃昭順，自己投入「艱困選區」重新開始，雖然他個人信心滿滿，也很有意願投入第一選區選戰，但一切還得等到黨內拍版定案，才能正式對外宣布。

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