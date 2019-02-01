蘇貞昌小編團隊曝光！超甜「倒茶妹」成網友焦點

2019-02-01 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌的網路宣傳能力強，幕後得力於他的小編團隊，蘇貞昌今天上午在臉書貼出他小編團隊的介紹，不過網友卻被其中一名笑容甜美、歪頭雙手比YA，還被標註為「路過倒茶」的女子給吸引，紛紛高呼「跪求臉書」！

蘇貞昌小編團隊由他競選新北市長選舉的新聞部主任丁怡銘領軍，目前進駐行政院長辦公室，蘇貞昌小編團隊在上午10時也於臉書上發文，開玩笑表示「我們發現今天中午是最適合搬遷的吉時，所以我們將搬到另外一間茶水間（誤）.....」；而在忙著搬家的小編團隊，也不忘向網友拜早年，表示「蘇貞昌小編群組除了要在這邊祝大家新年快樂，新年期間，我們也將秉持著假日門市的精神，繼續跟大家一起衝！衝！衝！」。

蘇貞昌臉書PO出的照片中，也寫出了小編成員的職務介紹，其中一名歪頭雙手比YA女生的職務，竟被寫上「路過倒茶」、「來喝水」，也意外成為焦點，讓網友通通笑翻，紛紛在臉書留言「好可愛的喝水路人」、「想認識來喝水那位」、「喝水的好可愛！」

也有網友趁機問，「上次影片誰打錯字？」「請問照片中哪個是寫錯字的小編，哈哈

」，對此蘇貞昌則是霸氣回應「共同承擔，義無反顧」。

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