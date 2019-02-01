《台灣關係法》40年 AIT：台美友好無庸置疑

2019-02-01 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢美國《台灣關係法》簽署40年，美國在台協會（AIT）臉書表示，AIT處長酈英傑今與行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮會面，表達強健台美關係的信心，之後也將舉辦一系列活動慶祝雙方友好關係。

AIT臉書寫道，為慶祝《台灣關係法》簽署40年，將舉辦貫穿全年的「AIT@40」活動，以每月一主題的方式，彰顯美台之間在各方面的合作，像是貿易與投資、共享價值和教育等主題，除了回顧過往成就，也會著眼進行中與未來的工作，並以「立穩根基，共創未來」 為口號。

酈英傑也在今日赴政院拜訪蘇貞昌與吳釗燮，表達了對持續強健台美關係的信心，酈英傑強調，「我們雙邊的友好無庸置疑，我們雙邊的深厚情誼更是難以加以估量。」

《台灣關係法》為美前總統卡特任內與中華民國斷交，轉與中共建交後所通過的對台法案，授權美國政府繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其它關係，與外國、外國政府或是類似實體所進行或實施的各項方案或交往關係，同樣適用於台灣人民。

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