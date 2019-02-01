「難兄難弟」出運！村長事務費被卡3年 他們終於領到了

2019-02-01 18:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕經新竹縣北埔鄉代表會通過墊付案、鄉公所專案處理，北埔水磜村長林辰隆和外坪村長楊文國今天在農曆年前領到「大紅包」，他們在地方人士的見證下，拿到3年未領取的村長事務費，特地在公所前拉起「難兄難弟」出運的布條，感謝這遲來的正義。

北埔鄉公所在前鄉長姜良明任內，對水磜村、外坪村實施檢據核銷制度，將事務費4萬5000元中的4萬2000元，改列為須憑單據核銷的村里辦公費，剩下3000元則不用，與其他7村明顯不同；也因此，林辰隆、楊文國自2016年2月起，連續3年未領取村長事務補助費。

當時，他們拿著「難兄難弟」布條在公所前抗議，代表會多次提出糾舉，新竹縣政府也介入協調未果，兩村長提起行政訴訟自力救濟，姜良明在去年1月遭監察院彈劾，也被公務人員懲戒委員會判決申誡。

楊文國說，這是因為選舉恩怨，未領村長事務費至今滿3週年，今天終於獲得補發，所以他們選在公所前，再次持「難兄難弟」出運的布條公告周知，希望代表舊時代過去、新時代來臨。

北埔鄉長莊明增說，上任後積極處理此事，由於當時未給付的事務補助費已入庫，因此在上月30日的代表臨時會中提墊付案，經代表會審議通過後，以專案方式加快行政程序，讓兩村長在農曆年前各領回156萬元「大紅包」。

北埔鄉代表會也發表聲明，冀望未來不再發生類似的不當行政處分。

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