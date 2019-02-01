蔡正元提議總統初選民調設「韓國瑜門檻」 吳敦義這樣說…

2019-02-01 18:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天下午在卸任副總統辦公室接受「YAHOO TV鄉民大會」主持人郭子乾專訪，郭子乾裝扮成高雄市長韓國瑜造型，媒體焦點都放在韓國瑜是否參選總統的問題上。對於前國民黨政策會執行長蔡正元建議黨內應設「防磚條款」，有意參選總統的人唯有民調高於韓國瑜，才能獲得提名，吳敦義說，他會當成「有意義的建議」，送請黨內負責初選籌備工作的專案小組考量，看看能否這樣推動。

媒體詢問，是否可能與韓國瑜攜手競選2020？吳敦義說，他沒有辦法預測未來的事，祝福韓國瑜當選高雄市長，韓國瑜不論是把市政做得很好，或者為全國同胞來服務，他都給予祝福。

至於也可能參選總統的前立法院長王金平，吳敦義說，他也是祝福，「我的心胸是開闊的。」

媒體追問，是否可能親自出征？吳敦義說，現在時間還早，政府已經決定總統、立委選舉在同一天舉行，明年1月一定會舉行大選，距今大約還有一年時間，國民黨會看過去立委、總統選舉合併時，黨部到底是在幾月啟動初選機制，幾月提名定案，一切都將參考過去時程來做決定。

至於媒體問到，有個泰國神算來台宣稱，如果吳敦義參選，當選機率很高，吳敦義說，「這參考用吧﹗」他還說，這位人士的評斷或憑靈感的說法，他沒辦法驗證，「我只能說做參考吧﹗」

有關黨內初選遊戲規則，吳敦義說，過去國民黨有幾項作法，除了民調、黨員投票各佔7成與3成，也有用過全民調，然後又覺得全民調不夠正確，召開臨時黨員代表大會廢棄原提名，再由6、700位出席黨代表提名新的總統人選，國民黨實踐過好幾種態勢，究竟要採用那種方法，未來會由經中常會通過的專案小組好好考量，他也已經請智庫就初選事宜進行研究，未來再提報中常會。

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