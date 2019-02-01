幸福小紅包出爐 蔡其昌拍短片祝大家「壹豬幸福」

蔡其昌幸福小紅包出爐 。（記者張軒哲攝）

2019-02-01 17:06

〔記者張軒哲／台中報導〕立法院副院長蔡其昌新年幸福小紅包「壹豬幸福」出爐！今年以「豬」為主題設計，閩南話更有一直幸福的諧音，2月4日除夕夜將在清水區福德祠首發，初一、初二也將到台中多家廟宇發送，祝民眾一直幸福！

蔡其昌每年過年會印製1元幸福小紅包，自2013年起未曾間斷，幸福系列紅包自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」，到今年的「壹豬幸福」，都是以「壹」作為發想，加上幸福的概念，祝福大家能夠「喜豬豬」一整年。

蔡其昌的幸福小紅包今年邁入第7年，今年以桃紅色封面加上珊瑚紅內頁設計，取名為「壹豬幸福」，並拍攝小短片獻上他的祝福，幸福小紅包以台灣國語來念就是一直幸福，充滿過年喜氣、洋溢滿滿幸福。

蔡其昌表示，「豬」是今年的生肖，象徵著家庭圓滿；內頁有著旋轉木馬「豬」及木「豬」搖椅，讓小紅包充滿兒時童趣；封底更是花團錦簇，讓每個人都能像花一般洋溢著幸福，也希望台灣在新的一年能夠四時無災、國泰民安。

蔡其昌辦公室表示，蔡其昌將在除夕晚上11時在清水區大街路的土地公廟首發，初一、初二的幸福小紅包發放資訊將會在FB、IG、LINE@及YOUTUBE上同步公布時間與地點。蔡其昌說，每年的幸福小紅包總是供不應求，錯過就只能等明年了，希望藉此將小幸福分享給大家，新的一年，「豬」大家都能幸福一「豬」昌。

蔡其昌幸福小紅包出爐 。（記者張軒哲攝）

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