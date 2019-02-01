會見酈英傑 蘇貞昌：盼AIT協助推動台美閣員互訪

2019-02-01 16:45

〔記者李欣芳／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）今天下午拜會行政院長蘇貞昌，兩人公開發表談話，蘇貞昌說，他樂見AIT將今年定位「美台旅行年」，希望藉此見到更多台美交流互訪，他第一次到美國就是應國務院邀請，有機會進一步了解台美關係的重要性，至今印象深刻，因此，期盼AIT除了推動台美民間交流，也能助我推動台美閣員互訪，共同彰顯台美關係的密切、友好。

酈英傑則在致詞時說，他有信心在蘇貞昌領導下，AIT與行政院強健的合作關係將持續向前邁進。

酈英傑說，AIT將今年訂為「美台旅行年」，在接下來一整年也與觀光局共同合作舉辦活動，推廣台美之間的雙向旅行。

蘇貞昌則說，他非常高興與酈英傑會面，酈英傑處長外交經歷豐富，十分熟悉台美關係與兩岸情勢，感謝對方自從去年8月上任後，不遺餘力推動雙方在各領域的交流與合作，期待台美關係在新的一年再創更好的成績，

蘇揆指出，今年是「台灣關係法」立法40週年，「台灣關係法」是台美關係重要的基礎，過去40年來對穩定台海情勢、促進我國國家安全、經濟與社會發展等，都具有重要的意涵，現在台美關係可說處於最佳的狀態，雙方的互信持續深化。

蘇貞昌說，為了彰顯台灣關係法對台美緊密伙伴關係以及台海安全和平的重要性，外交部規畫辦理多項紀念活動，今年以「台美恆久夥伴」為主軸，在台灣與美國舉辦一系列活動，包括台美重要智庫舉辦研討會，討論台美關係以及台灣在印太戰略的角色以及製作影音短片等，相信都能讓雙方的人民更了解台灣與美國在政治、經濟與安全的緊密交流與友好情誼。

蘇貞昌說，台美關係好還要更好，台灣積極在印太區域中扮演有建設性的角色，也繼續努力推動經濟更自由、開放，他也樂見將今年定位美台旅行年，希望藉此見到更多台美交流互訪。

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