「學長」黃偉哲為這事小開心 公開稱讚「學弟」鄭文燦

2019-02-01 17:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一項網路民調公布，台南市長黃偉哲在6都首長中第2名，他今天（1日）訪視「東菜市」市場時，受訪直言「有些小小開心」，但他也說，若以大學4年來比喻市長任期，這只是大一的小考，未來還有努力空間。黃偉哲也期待6都首長多多合作，如果彼此不合作、扯後腿，非國家之福，也非市民之福。

黃偉哲公開稱讚桃園市長鄭文燦，依他來看，鄭市長人氣很好，又認真做事，這是身為學長的他（台灣大學畢業），要多跟學弟學習之處。

黃偉哲說，網路民調是暫時現象，對地方首長而言，要做的是長期市政規畫，6都首長每個都相當優秀，著力於市政推動，「不管是柯P、韓總，或「燕子、漢子丶秃子」，最重要的是6都能合作、良性競爭，「合作大於競爭」，才能發揮「1加1大於2、1加5大於6」的效果，如果彼此不合作、扯後腿，非國家之福，也非市民之福，因此他非常期待大家能多合作，總比惡性競爭好。

據了解，「KEYPO大數據關鍵引擎」針對6都首長上任滿月，進行網路大數據調查，新北市長侯友宜網路好感度以31.40％居冠，台南市長黃偉哲25.68％第2，台中市長盧秀燕25.08％第3，第4名桃園市長鄭文燦22.87％，第5名高雄市長韓國瑜22.55％，台北市長柯文哲以16.07％吊車尾。

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