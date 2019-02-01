百果樹紅磚屋54萬元租金被刪光 江聰淵：公所願負擔

2019-02-01 16:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕作家黃春明團隊在宜蘭火車站前經營的百果樹紅磚屋，土地租金預算在議會遭到刪除，府會遭黃春明批評，不懂紅磚屋推動的文化活動為宜蘭帶來的好。宜蘭市長江聰淵今天（1日）說，市公所願意負擔紅磚屋54萬元的土地與建物年租金，讓紅磚屋繼續發光發亮；宜蘭縣文化局則說，已取得台鐵同意，延後繳納租金，並在議會審查追加減預算時重提預算。

2015年時，宜蘭縣國民黨議員指責，縣府委託黃春明團隊經營百果樹紅磚屋不用繳租金，還接受補助款，將紅磚屋營運預算全數刪除，黃春明一度憤而決定熄燈。但當時文化界極力相挺，加上民進黨府會合作，才保住紅磚屋。

不料，去年宜蘭縣議會審查年度預算，二讀會時，紅磚屋連同丟丟銅廣場、宜蘭旅遊服務中心的土地、建物每年共約227萬元租金又被刪除，紅磚屋二度面臨吹熄燈號的危機。

紅磚屋的建物與土地租金約54萬元，縣府與台鐵兩年簽一次承租合約，與黃春明每年簽一次無償代管合約，2份合約均在3月底到期。江聰淵說，紅磚屋是宜蘭市重要的文化資產，帶動不少藝文活動，深受市民喜愛，之前的熄燈風波才讓黃老師與文化界動氣，經時任議長陳文昌努力下才保住，沒想到如今又再度面臨預算被刪除的問題。

江聰淵說，如果文化局的紅磚屋補救措施有困難，宜蘭市公所願意負擔紅磚屋的建物與土地共54萬元的年租金，希望紅磚屋能繼續運作，帶動宜蘭市文化產業的發展。他更說，這麼好的文化據點，應該是要增加預算予以支持，不是將預算刪除，縣府與議會不協助，市公所願意承擔這個責任。

黃春明今天受訪時說，「紅磚屋」的硬體原先是蚊子館，他接手經營後，改善軟體，舉辦不少文化活動，包括香港、中國籍海外各地人士也都到訪，每年都有超過4萬人次參觀，讓文化果實四散，租金遭刪讓他相當無奈。

文化局：審查追加減預算時重提預算

文化局長宋隆全則說，與台鐵協調後，已取得同意延後繳納租金，縣府將全力爭取，在4、5月縣議會審查追加減預算時重提預算，爭取議員支持，順利審查通過，讓紅磚屋可以繼續營運下去。

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