潘恆旭率眾跳愛河 網友負評如潮：真是天天秀下限

2019-02-01 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市將在2月14日情人節舉辦「墜入愛河」活動，高市觀光局長潘恆旭、台北市議員鍾小平等10人，今（1日）中午齊聚愛河畔並分批跳河，為永浴愛河活動試試水溫，但此舉卻被網友狂酸，「能做些有意義的事嘛？」、「真的是天天秀下限」。

為了推廣愛情產業鏈，高雄市觀光局積極行銷愛河，不但把高雄燈會移回愛河畔舉行，還規劃包括永浴愛河等系列活動，希望逐步落實愛情產業鏈；而為了2月14日西洋情人節，高市觀光局更特別舉辦「墜入愛河」活動，邀請25對情侶，由男伴跳入愛河，對愛人說「我愛你」。

高市觀光局長潘恆旭則率領議員鍾小平等10人，在今天中午齊聚愛河畔並分批跳河，為永浴愛河活動掛保證，潘恆旭跳水前替鍾小平高喊「高嘉瑜」，讓現場的人全都笑翻，鍾小平事後則笑回「你沒更新」，「我有想一個人、但不是你說的」。

但潘恆旭等人跳愛河的舉動讓許多網友不以為然，不少人批評「不是說要拚經濟嗎，為啥正事不做，淨幹一些譁眾取寵的事」、「能做些有意義的事嘛」、「無聊沒能力做事，只能搞花樣吸引媒體」、「這人猛學韓導作秀方式是怎樣」、「真的是天天秀下限」、「台中高雄的市長競相娛樂大家，我快笑翻了」、「變成水鬼就真的永浴愛河」。

還有網友諷刺的說，「為什麼不把愛河加熱 就變愛泉了」。

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