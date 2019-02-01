高市府公布新人事 朱家軍趙紹廉接任海洋局長

2019-02-01 15:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今公布新人事，海洋局長趙紹廉、行政暨國際處長王智立，2月12日就職，其中海洋局長趙紹廉傳出是由高市副市長李四川牽線，李四川證實引薦，但強調最後仍為市長韓國瑜面談後決定。

高市新聞局說明， 趙紹廉國立交通大學交通運輸研究所碩士、國立台灣大學土木工程研究所交通組博士班肄業，現職為新北市政府有給職顧問 、新北市捷運公司董事，曾任新北市政府捷運工程局長、新北市政府交通局長、交通部高速鐵路工程局副總工程司及桃園機場發言人。

王智立美國 University of Wisconsin-Madison 材料科學系博士、國立清華大學物理系學士，曾任全球半導體聯盟Global Semiconductor Alliance 亞太區創始執行長、誠信創業投資集團 投資協理、美商CFM Technologies, Inc.台灣區總經理、華邦電子研發工程師，目前擔任多家企業級組織顧問、董事。

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