總統少將隨扈突被調職 傳與喝酒、離營未報備有關

2019-02-01 16:18

〔記者羅添斌／台北報導］伴隨蔡英文總統走過2016大選，現任永和警衛室主任曾維聰少將，今天突傳遭到調職處分，將調任為陸軍司令部委員，並在3月份退伍。外傳曾維聰被爆日前在執勤期間，未報備即擅自離營，且還在警衛室與另名中校飲酒遭到上級批評才會有此調動，由於涉及總統警衛室及特勤系統官員的磨合爭議，引發熱議。

對此，國防部今天證實，曾維聰少將已調任為陸軍司令部委員一職，生效日期就是2月1日，至於原因為何，還得要相關單位來說明。

曾維聰過去曾任前總統陳水扁時的座車官，俗稱龍頭，在2016年總統大選時，國安局為各組候選人提供維安編組保護，曾維聰因抽籤抽到蔡英文這一組，也一路保護蔡英文總統，蔡獲得勝選之後，也順勢擔任蔡英文總統永和警衛室主任一職，並在2017年升任為少將。

但相關人士今天透露，曾維聰曾因喝酒問題遭到上級批評，日前還被週刊爆料指稱曾維聰體測有問題卻還能過關，任內爭議不斷，也與他的長官，總統府侍衛長張捷之間有意見上的爭論，這次突遭調職，顯示並非單一個案所產生的結果。

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