成立僅半年 台亞會入選2018全球最佳新興智庫

2019-02-01 16:24

〔記者彭琬馨/台北報導〕台灣亞洲交流基金會今發布新聞稿表示,台亞會成功入選「全球最佳新興智庫」(2018 Best New Think Tanks),是全球最佳新興智庫名單中最年輕的一個、也是唯一一個來自台灣的新興智庫,協助台灣新南向智庫外交爭取國際能見度。台亞會說,基金會僅成立6個月就入圍,顯得相當可貴,證明國際社會及智庫社群對台灣新南向政策與台灣對外關係發展的積極關注。

「全球最佳新興智庫」評比由美國賓州大學智庫與公民社會計畫執行,為全球目前最具權威性及知名度的智庫排行報告書,自2008年發布第一份評比報告書迄今已逾11年,公布名單涵蓋全球與各區域的頂尖智庫名單。

根據此報告書內容,2018年全球共有8162所智庫,其中美國以1871所智庫位列第一,印度擁有509所智庫排名第二,中國則以507所智庫排名第三,台灣智庫共有12所智庫上榜,在「東南亞及太平區域頂尖智庫」(Top Think Tanks in Southeast Asia and the Pacific)排行方面,包含民主基金會、台灣經濟研究院、中華經濟研究院與政大國際關係研究中心皆入列。

台亞會說,此次基金會和其他27家來自全球各地的智庫入選「全球最佳新智庫」名單,並為入圍單位中最年輕的機構,體現台亞基金會研究與活動能量俱佳深獲外界認可。

台亞會表示,基金會今年除將辦理一年一度的玉山論壇外,也將與菲律賓麥格賽賽獎基金會、日本貿易振興機構亞洲經濟研究所、美國文化中心以及多個東南亞及南亞重要智庫與非政府組織辦理亞洲對話、亞洲青年領袖論壇、區域韌性能力建構計畫與論壇等,並規劃在年中發布第一份台灣印度關係年度評估報告與新南向政策評估報告。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/