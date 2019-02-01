獵雷艦採購弊案 監察院彈劾前海軍司令陳永康等4人

2019-02-01 15:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對海軍獵雷艦弊案，監委仉桂美、王美玉、包宗和、李月德今天提案彈劾前海軍司令陳永康（現任國家中山科學研究院董事）、前海軍副司令浦澤春（現任總統府戰略顧問）、高雄市政府前海洋局局長王端仁、農委會漁業署研究員陳文深4人。

根據彈劾案件審查決定書，陳永康、浦澤春彈劾理由，是海軍核定的「康平專案第二階段」計畫，要國艦國造6艘雷艦，但陳永康跟浦澤春大幅放寬「投標廠商的資格與特殊獲巨額採購認定標準」，又未督促所屬審慎規劃方案，輕忽得標廠商資本額過低，是否具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等能力，足以應付長達12年的獵雷艦採購案，導致建案失敗，影響國家安全。

王端仁和陳文深是因為悖離「行政程序外接觸」的禁止規定，在2016年10月7日到慶富造船廠協調興達港獵雷艦造艦廠房用地，行為不當，引致社會大眾認為偏袒廠商的觀感，傷害公務機關的廉明公正形象，違反《公務員服務法》規定，依法提案彈劾。

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