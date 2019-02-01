向「四大天王」致敬 蔡英文慰勉三貂角燈塔執勤及海巡人員

2019-02-01 14:37

〔記者林欣漢／新北報導〕總統蔡英文今天下午先後前往新北市貢寮，慰勉三貂角燈塔執勤人員及海巡人員，她指出，國軍、警察、消防、海巡，是守護家園不可缺少的四大天王，他們在台灣每個角落堅守崗位，讓大家可以安心返鄉與家人團聚。

蔡英文下午先到三貂角燈塔慰勉執勤人員，聽取燈塔相關介紹，玩起互動體驗遊戲，還登上燈塔二樓遠眺太平洋海景，直呼風景很美，隨後與大家合照並致贈加菜金，並到海巡署海洋局第16巡隊慰勉海巡人員。

蔡英文稍早在臉書上表示，國軍、警察、消防、海巡，是她心目中的四大天王，國家安全需要四大天王併肩打拚，政府也該給我們的夥伴和袍澤，更完善的保障，未來警、消、海巡人員的醫療福利比照國軍。國軍醫院、輔導會榮民醫院及榮家，將按照現退役軍人的優惠標準，來為警消海巡同仁提供服務。

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