白宮地圖標明「一中一台」 美專家：對台政策正在改變

2019-02-01 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕最近白宮在支持馬杜羅政權的國家地圖上，未將台灣涵蓋在中國之下，明顯將台灣與中國做出區隔，被網友發現後引起網路熱議。對此，美國專家指出，顯示台灣傾向支持民主體制，美國正在逐漸改變對台政策。

委內瑞拉政變事件延燒，國際上也分成支持總統馬杜羅與支持反對派瓜伊多的兩陣營，美國國家安全顧問波頓上月28日在白宮舉行記者會，宣布制裁委內瑞拉國有石油公司。記者會現場準備了世界地圖，將支持馬杜羅的國家標為紅色，例如中國與俄羅斯，支持瓜伊多的國家則標記為藍色。這份地圖中的「紅色中國」不包含台灣，顯示台灣與中國的區隔。

《美國之音》報導，前《台灣公報》（Taiwan Communique）主編韋傑里（Gerrit van der Wees）表示，或許是白宮有故意區分台灣與中國，最直接的意涵就是台灣不支持馬杜羅政權，且台灣傾向支持民主體制，至於間接意涵，他認為美國正在慢慢改變對台灣的政策，以台灣本身俱備的條件來對待和看待它。

韋傑里認為，美國認為台灣是一個活躍的民主制度，它本身也歷經了民主的轉型過程，台灣人民能夠透過文字、媒體和言論自由表達意見，與中國有很大的區別，美國看到了這個事實，也在慢慢改變並強化它對台灣的政策，朝更好的方向調整。

韋傑里說，美國的確視台灣為一個活躍民主以及國際上負責任的利害相關者，所以一旦中國將台灣逼到牆角，美國也會用力頂回中國的壓力。

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