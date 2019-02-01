違反太座禁令 吳敦義到麥當勞用餐：我偶爾也會犯規呀﹗

2019-02-01 14:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天忙裡偷閒，利用中午時間到他卸任副總統辦公室附近的一家麥當勞，親自點了一份5號套餐，與國民黨新媒體部的小編餐敘，對於媒體詢問妻子蔡令怡是否會限制他吃太多肉與喝可樂，他說，「如果她那個是規定，我偶爾也會犯規呀﹗」並俏皮的說，「通通坦白從寬」。

吳敦義中午徒步走到麥當勞，沿路與商家、路人握手，進到麥當勞後親自在點餐櫃台點餐。

媒體問他是否過去在總統府上班時，平常午餐就愛吃麥當勞？吳敦義表示，他沒有「特愛」，通常是吃便當，「吃麥當勞大概5次有1次」，平常搭高鐵南北往返，有時候也會吃速食。

由於點的套餐飲料是可樂，媒體問他，蔡令怡是否禁止喝可樂？吳敦義稱「對對對，盡量少喝」，媒體於是見獵心喜的問他今天喝什麼？他說，「可樂啊！」立即引發眾人一陣笑聲。

吳敦義表示，蔡令怡的規定不是跟「十戒」一樣那麼重要，自己就是少喝，由於可樂甜分比較多，會有節制，「但有時候難免口饞，就是想吃」，「通通坦白從寬」。

吳敦義邊用餐邊說，自己習慣都先吃薯條，一方面避免冷了不好吃，同時也考量「由儉入奢易，由奢入儉難」，如果先吃漢堡，薯條就索然無味，所以他都先吃薯條。

國民黨文傳會為了提供媒體春節留稿之用，原本安排吳敦義到麥當勞，與新媒體部的小編群一邊用餐，一邊試玩手遊，未料吳敦義吃了薯條、雞塊、漢堡之後，就以另有行程為由要先離開，玩手遊的橋段也就不了了之。

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