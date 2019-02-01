韓國瑜收新春第1個紅包…打開竟是美金

2019-02-01 14:08

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜收到新春第1個紅包，打開是美金1元，驚訝說不能再多收，又稱不止賺美金，日幣也賺才能發財。

高雄市府四維行政中心今天（1日）上午發送新春紅包、春聯，近千民眾排隊數小時等候，韓國瑜到場約5分鐘，與小朋友握手寒暄，高喊「祝大家新年快樂，高雄發大財」後快閃離去，由副市長李四川率局處首長代為發送，現場「新年快樂」聲浪不絕於耳。

新興區居民葉阿嬤（66歲）清晨4點天沒亮就排隊，受訪表示有9個孫子，先前陳菊在任從沒領過，韓國瑜當選後「感覺一直在過年」，街道有熱鬧起來，很想跟他握手。而許妹妹（4歲）住苓雅區，被媽媽及姊姊帶來領紅包，開心接受媒體拍照。

韓國瑜快閃後從市府中庭直奔3樓，參加知名作家王鼎鈞捐書會，高雄市議員童燕珍、立委童惠珍姊妹代為捐出百本著作，響應市府每月讀書計畫，姊妹稱，王鼎鈞高齡93歲，在美國認為韓國瑜競選過程勵志，鼓舞海外僑胞，率先捐出新作「活到老，真好」等著作，盼拋磚引玉。

童惠珍捐書後，當場送給韓國瑜紅包，韓打開看是美金1元鈔票，可能怕觸法要退回，見金額不大，又稱不能多再收，以後不只賺美金，日幣也賺才能發財。

根據「公務員廉政倫理規範」規定，公務員收禮金不得超過3000元，由於舊法實施超過10年，不符經濟現況及國外匯率行情，廉政署規劃放寬到3600元，還在立法階段。

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