新北18區長異動交接 侯友宜勉行動治理

2019-02-01 13:28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今天集中辦理各區區長宣誓就職及交接儀式，市長侯友宜勉勵區長善用春節連假，多到地方上走動，關心民眾生活，扮演地方與市府溝通的橋梁，市府團隊會與區長齊心協力，共同落實行動治理，讓新北市更美好。

新北市29區中，除了烏來自治區，這次共有18名區長異動調整，侯友宜說，有多區區長是由原來的主任秘書直接升任，包括金山、萬里、石門、石碇等，這些區長除了平日的表現優異，藉此機會擢升，可以鼓勵在第一線打拚的基層人員。

侯友宜說，有些區長長期在地方耕耘34年多，就像他自己是老兵一般，將公務人員生涯都貢獻給最愛的地方。他期許區長面對民眾要將心比心，區內大小事都有感情連結，要站在民眾的角度思考，快速解決民眾的問題；偏鄉小區的區長，有意願且表現好者，可以調到市區歷練，再從市區調到大區，循序累積每位區長的領導統御經驗，也更深入了解各區特色文化，繁榮地方經濟。

侯友宜期許區長們，走出辦公室、勤跑地方，在第一線面對問題，以更及時、更有效率與魄力的方法解決問題，尤其面對重大災難，區長務必第一時間坐鎮前線指揮調度並隨時回報狀況，讓後勤單位快速提供支援，將傷害降到最低。

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