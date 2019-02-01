鄭文燦辭歲 感謝市府同仁讓桃園轉大人

2019-02-01 13:38

［記者謝武雄／桃園報導］今天是農曆年前最後一天上班日，桃園市長鄭文燦一早向同仁辭歲還發送豬年新春福袋，提前感受春節氣氛；鄭文燦說，辭歲代表揮別舊的一年迎接新年，也是對同仁過去一年工作肯定，感謝他們努力工作，建設桃園，讓桃園不斷進步，桃園過去4年獲得許多重大成就，都賴同仁辛勤付出，希望新的一年，桃園能夠轉大人，市民夢想也能一一實現。

鄭文燦說，過年期間會親自到各大廟宇走春、發福袋，預計新年9天要跑100個廟宇，另新春福袋往年供不應求，今年提前發放福袋給同仁、志工朋友、府外單位、區公所等單位，感謝他們過去一年的辛勞。

鄭文燦表示，今年新春福袋邀請桃園在地書法家王孝堂揮毫題字，寫下「諸事大吉」吉祥語，小卡則由專業設計師「閃閃」操刀，外型設計成如CD唱片一般，上面繪有7隻小豬，象徵財富及幸福等，總計製作20萬份，透過新春福袋將新年祝福傳達給市民朋友。

鄭文燦也說，除夕吃完年夜飯將到各分局及派出所，慰勞值班員警，稍晚則會到景福宮及五福宮拜頭香，並展開春節期間參拜，中間也希望盡量參與各種地方活動，過年期間也會親手做道「麻油雞燉飯」犒賞家人。

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