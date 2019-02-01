強碰！大年初三 蔡英文、吳敦義都來鹿港發紅包

2019-02-01 13:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太巧了！今年大年初三（2月7日），總統蔡英文與國民黨主席吳敦義，不只是同一天到鹿港小鎮來發紅包，連發放時間都重疊，蔡英文在當天下午2點到鹿港天后宮，吳敦義是當天下午2點10分到新祖宮，這2間廟相距不到100公尺！

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，蔡英文在前年春節到溪湖福安宮發紅包，去年到彰化南瑤宮，今年配合第一選區立委補選，將到鹿港天后宮發紅包，幫同黨立委參選人黃振彥助選。

而蔡英文在大年初三到鹿港天后宮發紅包，停留時間為下午2點到2點45分，由於天后宮在春節期間光是要進入拜拜就是人擠人，因此，蔡英文發放紅包地點將在中殿後方的天龍池，避免影響民眾新春寺廟走春參拜動線。

國民黨彰化縣黨部總幹事何育榮指出，吳敦義將於大年初到彰化為立委補選參選人柯呈枋助選，中午12點半在鹿港中山路品嘗肉羹，1點半到鹿港龍山寺發紅包，2點10分到2點50分在鹿港新祖宮發紅包，3點半到伸港福安宮發紅包。

由於鹿港小鎮每到春節期間就有大批遊客湧入，尤其是寺廟都是拜拜人潮，蔡英文、吳敦義在大年初三同時到鹿港發紅包，也讓原本市區壅塞的交通面臨更大的考驗。

鹿港警分局表示，每年鹿港在春節期間都有進行交通疏導，今年將視車流情況來調撥車道，主要將在彰鹿、中正路口來進行引導，以及在復興南路引導到媽祖大道，除非市區道路車流很大，才會視情況進行交通管制。

針對蔡英文、吳敦義在大年初三同時到訪，鹿港警分局指出，原本在天后宮與新祖宮一帶，在春節期間就是徒步區範圍， 遊客也只能徒步進入，對於交通影響應該不會太大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/