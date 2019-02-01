花博欠款AIPH揚言停權 盧秀燕：今天已匯出

2019-02-01 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕針對花博授權單位AIPH（國際花藝生產者協會）發函指出市府未依約支付約1250萬權利金，要求明日之前匯款，否則將吊銷或終止花博主辦權，台中市長盧秀燕表示，按照合約第一期款項是在花博開幕後1個月內，也就是12月4日前即要付款，但她是12月25日才上任，所以也不清楚為何前面沒付款，但這不重要，這是一項有合約、有預算的費用，所以一毛錢都少不了，已要求同仁儘速付第一筆款項，今天已經請同仁匯出。

盧秀燕是在上午出席新建永福派出所落成啟用揭牌儀式式做出回應，另對於媒體詢問，是否支持韓國瑜競逐2020年總統，盧秀燕表示，因為再一年就要總統大選，時間非常緊迫，民進黨應該就是由蔡總統競選連任，國民黨應該盡快確定人選，我對於人沒有特別偏好，我只支持制度，應該透過全民調，找出最受民眾支持、最有可能勝選的人，這樣才能服眾、才會贏。

至於有關反空汙公投，盧秀燕表示，此公投主要是因為火力發電，尤其是煤電對於全台各地，特別是中部空氣影響嚴重，台中的火力發電廠尤其大，核1、核2、核3等3個火力發電廠的發電量都沒有中火多，因此，不減少火力發電、燃煤量，就是「嗆黑煙」（台語發音），影響人民健康，也希望民進黨落實反空汙公投，否則真的是太對不起人民。

而她也在行政院會２次出面要求先拆除最老舊，已有30年之久的中火4號機，製造空汙尤其嚴重，至少要拆除一部，經濟部雖然有派人來，但沒有積極回應，以拖待變，市府不會讓中央政府這樣做，過完年會積極處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/