他驗票翻盤贏了卻未獲判勝選 連法官都說「你有夠衰」

2019-02-01 13:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕中華民國選舉史第一起，林內鄉民代表候選人黃清得因一票之差落選，日前提起當選無效之訴，結果「驗票翻盤」，從輸一票變倒贏兩票，但法官沒有宣布勝選，反而說「你有夠衰」，原來贏他一票的當選人已經去世，沒有對照人，得票逆轉也不能判他勝選。

林內鄉民代表選舉第三選區共有5人參加，應當選3人，曾8度參選、5次當選代表，也曾擔任代表會主席的黃清得，最後得496票，以一票之差輸給蘇信得，成為落選頭。

「有夠嘔的！」黃清得說，開票後發現以一票落選，心理很難過，但因蘇信德是好朋友，加上得知他身體不好，為了讓他圓當代表的夢，所以未立即提出驗票要求，原本想默默承受，但老天爺卻開玩笑，選舉後第5天蘇信德被公告當選，當天就因病去世。

黃清得表示，蘇信得去世，代表林內少一席代表，少一個人服務，由於他只輸蘇一票，在向蘇信德上香祭拜，強調不是要告蘇，只是為驗票後，委託律師提出當選無效之訴。

法院開庭後，法官直接表示，由於蘇信得已經死亡，「選舉無效之訴」沒有對照人，如果黃清得不撤銷告訴，他也會駁回；黃清得聽取律師建議，改向當選第二名的蔡當茂提出當選無效之訴，以達到驗票的訴求。

元月30日法院開庭驗票，結果選區5名候選人只有黃清得增加3票，其餘候選人票數沒有增減，但也代表黃清得從落選頭變成倒贏第三名的蘇信德2票，選舉結果「翻盤」。

但法官卻對黃清德說「你有夠衰」，因為第三名蘇信德已經死亡，沒有對照人，所以無法宣告黃清德勝選。

黃清得說，選情逆轉後，心情很複雜，雖然他已確定是第三名，但仍未確定能當選代表，向雲林縣選委會尋求解釋，選委會回應也是「頭殼抱著燒」，因為中華民國選舉史上，從未遇到類似情形，無前例可循。

縣議員邱世文強烈建議，法院已重新認定有效票數，黃清得多得3票，他才是該選區的第三名，要求選委會應重新公告由黃清得當選。

選委會副主委許木山表示，他尚未收到黃清得相關的公文書，如果拿到後，會檢送中央選舉委會要求解釋處理。

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