日前宣布參選總統 張亞中提6項財稅政策主張

2019-02-01 12:12

〔記者施曉光／台北報導〕已經宣布參選總統的「孫文學校」總校長張亞中今天上午召開記者會公佈「財稅大政策」，提出如果稅收超徵，隔年減稅，稅款爭議交付訴訟時，僅需繳納稅款的1/10，並引入NGO仲裁機制，協助釐清稅款爭議，而且同一事由稅款爭訟或爭議超過6年未定，就不得課徵，台商海外資金回台投資，也不再追究稅金，以及稅目要整併簡化，降低稅收成本，廢棄高昂稽徵成本的落伍稅制等6項方案。

張亞中指出，這些政策是他邀請幾位具有豐富財金經驗背景的專家擔任總顧問，分別為前行政院主計長韋伯韜、前國民黨政策會執行長蔡正元、前立委邱毅、卓越雜誌發行人林定芃並與多位學者專家交換意見後所得具體方案。

張亞中指出，我國總稅收額總是年年超徵，依據財政部統計資料，民國103年到107年超徵稅收約6千多億元，政府不應任意徵稅，稅收若有超額，隔年必須同額減稅。

有關稅務訴願、訴訟，張亞中說，民眾需先付全額的稅額，增加當事者的成本，因所以他主張政府應合情合理處理稅款爭議事，當事在交付訴訟時，僅需繳納稅款的1/10。

而為協助釐清稅款爭議，張亞中主張引入NGO仲裁機制，由專業人士所組成的「NGO仲裁機制」，協助法官判案，由法院認定判決，而非再交付原機關再核定。

張亞中指出，目前的稅單是可以無止盡追討的，這種「萬年稅單」民怨至深，往往一紙稅單毀了一家人，毀了一個公司，因此，他建議稅單爭訟爭議應該以6年為期，政府應有效率，不可再有萬年爭訟或爭議的情形。

對於台商海外資金回台投資，張亞中認為，台商海外資金既已繳納當地稅金，就不宜再重複課稅，或加諸許多運用限制，藉此促進投資。

此外，張亞中指出，現在政府收到2兆的稅款，就得花費2千多億元，原因就在有超高稅收成本的惡稅，他主張稅目應由目前的19種之多，大幅整併簡化，而且稅收成本須由目前的1.0%，大幅降低至國際標準的0.5%以下，

張亞中預計過年後開始在全台舉辦政策分享會，其中2月23日在台北市還將連續12小時，就他個人治國理念與政策與民眾分享。

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