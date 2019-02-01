挺韓國瑜選總統 王鴻薇：初選機制不該交智庫慢慢磨

2019-02-01 11:53

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨總統候選人初選辦法未定，日前國民黨主席吳敦義宣布交由智庫研議，國民黨組發會主委李哲華今也說，4年前4月初選辦法才送中常會、5月領表登記，指4年前都不急，這次黨內也要有共識。對此，台北市議員王鴻薇公開呼籲黨內，「只要候選人有共識，遊戲規則趕快訂，不要放在智庫慢慢磨，不然是浪費時間」。

王鴻薇表示，黨內呼籲以全民調進行初選的呼聲越來越多，包含南投縣長林明溱與台中市長盧秀燕，全民調本來就是黨內提名總統的遊戲規則，個人沒有主張哪個方式，不管哪個方式都要盡快決定。

王鴻薇批評，黨內現將初選機制交由智庫「研究」，但智庫是公共政策的研究機構，專業非研究選舉規則，怎麼會把選舉規則交給智庫，讓他們慢慢磨。王並呼籲黨中央，不管哪個方式，盡快決定，只要公平公開，所有參選人都願意接受，

王更說，民進黨總統參選人會在4月出爐，這個時間也是國民黨要參考的時間，既然是競選，不能民進黨候選人好整以暇準備，國民黨還莫衷一是，還在弄遊戲規則、找候選人。

此外，王也被媒體問及拱韓國瑜參選總統一事，王鴻薇表示，柯文哲近期已明顯展開總統選舉行程，現有民調顯示，柯文哲的民調顯著領先總統蔡英文與國民黨的候選人，這樣的趨勢讓國民黨在2020要重返執政很困難，現看起來韓國瑜最能壓制柯文哲，與其讓柯討到便宜，不如讓韓國瑜參選總統。

王也說，現在黨內有許多位候選人，如果他們短期內有民調提升，證明他們足以壓制柯文哲的參選民調，我們樂觀其成，目前現有趨勢來看，國民黨不能排除讓韓國瑜參選總統。

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