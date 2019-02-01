蘇貞昌小編團隊茶水間發奇想 過年繼續衝！衝！衝！

2019-02-01 11:16

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌的網路宣傳能力強，幕後得力於他的小編團隊，蘇貞昌今天上午在臉書貼出他小編團隊的發文指出，今天是年假前的最後一天上班日，也是我們在院長室茶水間上班的最後一天，在整個對過團隊每個人八字並詳盡翻閱農民曆後，小編團隊還開玩笑地說，「我們發現今天中午是最適合搬遷的吉時，所以我們將搬到另外一間茶水間（誤）.....」。

蘇貞昌小編團隊由他競選新北市長選舉的新聞部主任丁怡銘領軍，目前進駐行政院長辦公室。參選新北市長時，蘇貞昌推出政績告白語錄撩的「撩妹」金句，包括「我建造了一個漁人碼頭，只為了釣到你的心」、「若要我寫出對你的思念，絕對不只十三行」、「海祭的那天重金屬樂中震耳欲聾，你沒注意害羞的我趁亂大喊我愛你」，即出自競選辦公室的2位小編周家鴻和葉上瑜之手，其中周家鴻目前也是蘇揆的小編團隊成員。

蘇貞昌小編團隊今天在蘇揆臉書貼出院長室茶水間辦公的搞笑畫面，包括擔任大牌導演的丁怡銘（亂寫本）、王牌小編周家鴻（去背差）等。

小編團隊說：「當然，蘇貞昌小編群組除了要在這邊祝大家新年快樂，新年期間，我們也將秉持著假日門市的精神，繼續跟大家一起衝！衝！衝！」。

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