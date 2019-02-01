柯P看藍醞釀拱韓：台灣很多正事要辦 不是只有總統選舉

2019-02-01 10:44

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨基層近期正醞釀推舉高雄市長韓國瑜參選2020總統氛圍，被視為評估指標之一的台北市長柯文哲今天被問及此事，無奈稱，台灣很多正事要辦，不是每天只有總統選舉。但對於總統蔡英文連任最害怕的對手是誰？柯文哲興致勃勃稱，他已在接受資深主播陳雅琳的專訪中，用生態學概念，來形容這種政治競爭，屆時播出就會知道。

柯文哲上午接受媒體專訪，劈頭就被媒體問及韓國瑜接見國外商會後，柯文哲臉書昨馬上發出接見美國商會的文章，台北市政府副發言人陳冠廷也提到，北市府也有接見歐洲商會，被解讀怕光環都被韓國瑜搶走。

柯文哲回應，不會啦，只是最近有拜訪一些商會，問他們有沒有一些需要改進的，政府的政策，馬屁不要拍在馬腿上去，所以有時候，問對方需要我們做什麼，再按照對方的需要去研擬政策，比較能符合對方的需求，不然坐在辦公室擬對策，會變成馬屁拍在馬腿上面。

對於藍營醞釀韓國瑜參選。柯文哲表示，參選是人民的權利、選舉也是人民的權利，就市場決定一切，所以他是聲量最大的，大家拱他那也沒辦法，市場的環境就是這樣。

柯文哲也說，台灣還有很多正事要辦，不是每天只有總統選舉，從這個選舉到另外一個選舉實在是真糟糕，該做的事還是認真做事。至於韓國瑜是否為強勁對手？柯稱，韓國瑜還算滿厲害，但他沒什麼意見。

媒體追問，蔡英文最害怕的對手是否為韓國瑜、前行政院長賴清德或柯文哲？柯文哲稱，這題他好像在陳雅琳的錄影中有回答。至於回答了什麼？柯保密稱，他用生態學的概念來形容這種政治競爭，到時候看就知道了，是滿有趣的理論。

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