都是前朝的錯？王惠美頻喊窮 2張表揭彰化財政真相

2019-02-01 10:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕「冰凍三尺，非一日之寒」！彰化縣長王惠美上任後頻頻喊窮，以財政困難難以持家，刪校園保全、停辦活動和前朝計畫，不過，根據財政部國庫署最新公佈各縣市去年底公共債務資料，彰化縣包含長債和短債共268億元、含非營業特種基金在內的自償性償務未償餘額17億元，平均每位縣民負擔債務2萬1000元。

根據財政部資料，彰化縣1年以上長債168億元，在非6都之外排名第4名，前3名為苗栗縣、雲林縣、屏東縣，而1年以下短債100億元，非6都之名排名第2名，僅次於苗栗縣。

縣庫為何扛了268億元的財政缺口，讓新上任的王惠美一再喊窮，讓外界以為268億都是前朝狂發現金社福造成？事實不然，分析彰化縣庫歷年年終債務總額數據，可看出縣庫花過頭，早在國民黨執政就有！

前縣長卓伯源94年12月20日就任，94年年底前縣長翁金珠卸任時留下125億元長、短期公共債務，卓伯源103年底卸任時留下238億元債務，前縣長魏明谷103年12月25日就任，承接了238億元債務，107年底卸任時留下268億元債務，交給107年12月25日走馬上任的新任縣長王惠美。

簡單來說，民進黨前縣長翁金珠留下125億元債務，卓伯源9年任內讓債務增加102億元，留下238億元，平均每年增加負債11.33億元，魏明谷留下268億元債務，4年增加30億元，平均每年增加負債7.5億元，比國民黨執政時期還少很多。

不少民眾指出，「冰凍三尺，非一日之寒」，縣庫捉襟見肘是日積月累造成，把財務大漏洞都推給前朝是不負責任的作法。還有民眾表示，現任者應該勇於承擔事實，儘快健全財務結構，嚴守財政紀律，設法開源，而非一味用縣庫窮、刪計畫、刪前朝推動的新政策，好比說，校園保全，把責任推給別人，解決不了問題。

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